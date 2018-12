Hannover

Dabei gibt es für alle erneut ein kostenloses Menü aus der Küche des Kongresszentrums und ein Bühnenprogramm mit zahlreichen Musikern, wie die Initiatoren am Donnerstag in Hannover mitteilten. Neben mehreren Bands tritt der englische Sänger Geff Harrison auf. Das Event im Kongresszentrum steht unter der Schirmherrschaft der Rock-Band „ Fury in the Slaughterhouse“.

Die Veranstalter rechnen mit 650 Erwachsenen und 350 Kindern. Für sie steht wieder eine gut gefüllte Kleiderkammer bereit. Bei den „Barber Angels“ können sie sich kostenlos frisieren lassen. Auch Hunde sind willkommen: Tierärzte und Hundetrainer verteilen Futter und Zubehör und stehen als Berater zur Verfügung.

Zudem soll jeder Gast eine Geschenktüte erhalten. Zahlreiche Sponsoren wie Supermarktketten und ein Kekshersteller unterstützen die Aktion mit Sachspenden. Moderiert wird das Fest von „Fury“-Gitarrist Christof Stein-Schneider und dem früheren Moderator von Radio ffn, Ecki Stieg. Für eine Benefiz-CD, die für 10 Euro erhältlich ist, haben Bands wie die „Prinzen“, „Geiersturzflug“ oder „Torfrock“ Songs zur Verfügung gestellt.

Die Feier will seit 2012 auf die Situation von Obdachlosen und bedürftigen Menschen aufmerksam machen und ihnen etwas Gutes zu tun. Zu den Initiatoren gehören Privatleute aus Hannovers Kunst-, Kultur und Musikszene. Vorbild dafür ist eine ähnliche Aktion des Sängers Frank Zander in Berlin.

Von epd