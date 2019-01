Hannover

Bei großen Plänen geht der Blick für die kleinen Nebenwirkungen manchmal verloren. So auch im Fall des viel gelobten Projekts eines Musiktechnikmuseums im Rundbunker an der Ecke Weidendamm/ Kopernikusstraße. Auf dem Grundstück gibt es nämlich noch den Traditionsbetrieb Waagen-Dettmar, seit vier Generationen in Familienhand und seit 1965 an diesem Standort. Den Thomas Dettmar nun bis Mitte des Jahres räumen muss.

„Wenn ich kein anderes Grundstück finde, muss ich den Betrieb dicht machen“, klagt er. Nicht nur er selbst, sondern auch seine fünf Mitarbeiter stünden dann wohl erst mal auf der Straße. „Wenn die Stadt mir das angeboten hätte, hätte auch ich das Grundstück gekauft“, sagt er. So aber sei er von dem Deal vollkommen überrascht worden. Am 12. Dezember erhält er von der Stadt ein Schreiben, in dem ihm mitgeteilt wird, dass das Grundstück bereits zum 1. Dezember verkauft worden sei und er künftig die Miete an die Deutsche Rockmusikstiftung zu zahlen habe.

Ein unscheinbarer Betrieb

Die Stiftung hat das Grundstück gekauft, um dort ein modernes Mitmach-Museum für die Geschichte der Musiktechnik einzurichten. Wozu der alte Bunker nicht nur ausgebaut, sondern das Gebäude auch erweitert werden soll. Da bleibt kein Platz mehr für den Kleinbetrieb.

Dettmars Firma steht ganz am Rande des Geländes, direkt an der steil abfallenden Böschung zur Kopernikusstraße. Sie verschwindet nahezu hinter dem vorgelagerten Unternehmen für Gastro-Einrichtungen und einem Reifenservice. Waagen-Dettmar besteht eigentlich auch nur aus einer kleinen Halle, etwa 18 mal 6 Meter groß, auf einem 240 Quadratmeter großen Grundstück. Auf der rechten Seite streckt sich eine Werkbank, darauf einige Waagen, die schon historisch zu nennen sind. Wie die alte Ladenwaage oder die eines Imkers. Davor aber steht auch eine Sitzwaage, wie sie in Krankenhäusern genutzt werden. Auf der linken Hallenseite liegen etliche Stahlgewichte, jeweils 20 oder 50 Kilo schwer. „Aber die mechanischen Waagen sterben langsam aus“, sagt Dettmar. „Heute ist das meiste elektronisch.“

Auch große Firmen als Kunden

Dettmar repariert Waagen aller Art, vor allem für die Industrie. Zu seinen Kunden zählen auch Großunternehmen wie Conti, Hüttenes-Albertus oder Raiffeisen, aber eben auch Krankenhäuser. „Die meisten Aufträge, etwa 80 Prozent, erledigen wir außerhalb“, sagt Schlosser Michael Narjes (49), seit 1991 in der Firma beschäftigt. Auch große, fest installierte Lkw-Waagen werden von der Firma repariert, gewartet oder für das Eichamt vorbereitet.

Es ist aber auch das Herz, das an Firma und Standort hängt. „Schon als Kind hab ich hier gespielt“, so Dettmar. Die jetzige Halle habe er selbst gebaut. 1976 habe er hier bei seinem Vater und seinem Onkel als Lehrling angefangen, den Betrieb 1990 übernommen.

Sein Hilferuf an die Stadt, Fachbereich Wirtschaft, verhallte erfolglos: „Nach interner Recherche müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir in unserem Bestand keine geeigneten Grundstücke haben, die wir Ihnen für Ihr Vorhaben anbieten können“, heißt es in der offiziellen Antwort.

Kommunalpolitiker sind erstaunt

Die Kommunalpolitik zeigte sich über alle Parteigrenzen hinweg erstaunt: „In der Regel läuft das doch so, dass die Stadt ein Grundstück zuerst dem Mieter anbietet“, wundert sich Wilfried Engelke ( FDP). „Wir müssen uns darum kümmern, dass Kleinbetriebe nicht verdrängt, sondern unterstützt werden.“ Thomas Dettmar solle sich an die Wirtschaftsförderung wenden. „Wenn er da nicht weiterkommt, muss sich die Politik einschalten. Solchen Leuten muss man helfen.“

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion. Jens-Michael Emmelmann, will den Vorfall bereits auf der kommenden Sitzung des Wirtschaftsausschusses am Freitag thematisieren. „Die Stadt tut generell zu wenig für kleine und mittlere Unternehmen“, kritisiert er. Es gebe keine konkreten Ansprechpartner und auch keinen Vorrat an Grundstücken. Die ursprünglich vorhandenen seien verkauft worden, um den Haushalt zu sanieren. „Wir hatten im Haushalt 12 Millionen Euro für den Ankauf von Grundstücken gefordert, was abgelehnt wurde.“ Stattdessen sei die Ampel mit einem eigenen Antrag über 1,5 Millionen Euro gekommen, was viel zu wenig sei.

„Wir fordern, dass sich die Wirtschaftsförderung intensiv mit Herrn Dettmar zusammensetzt, um eine Lösung zu finden“, so Emmelmann weiter. „Das ist auch eine moralisch-soziale Verpflichtung. Die Stadt muss sich umgehend dafür einsetzen, dass eine Alternative gefunden wird. Sonst macht sie sich der Arbeitsplatzvernichtung schuldig.“

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Florian Spiegelbauer, verteidigt die 1,5 Millionen Euro für neue Gewerbeflächen als wichtigen Schritt. „Wir werden alles daran setzen, Gewerbeflächen zu halten und neue auszuweisen“, betont er und erinnert etwa an das Projekt Lister Damm, bei dem allerdings Klimaschutzziele im Vordergrund stehen. „Ich biete aber an, mit der Verwaltung zu sprechen, um eine gemeinsame Lösung für Herrn Dettmar zu finden.“ Versprechen könne er allerdings nichts.

Unterstützung bekommt Thomas Dettmar auch von den Grünen. „Ich bin schon ein bisschen überrascht, dass der Verkauf nicht kommuniziert wurde“, so die wirtschaftspolitische Sprecherin der Ratsfraktion, Elisabeth Clausen-Muradjan. Sie wolle dem nachgehen. „Kleine und mittelständische Betriebe sind für unsere Stadt sehr wichtig. Die dürfen wir nicht im Stich lassen.“

Die Stadt bedauert

Die Stadt bedauert in einer Stellungnahme, dass der Firmeninhaber erst so spät über den Verkauf informiert worden sei, was unüblich wäre. Das Projekt sei für die Unesco-City-of-Music ein weiteres wichtiges Element, so Sprecher Dennis Dix. „Zur Einbindung von Fördermitteln des Bundes und des Landes Niedersachsen in das Projekt war es erforderlich, das Grundstück kurzfristig an die Deutsche Rockmusikstiftung zu verkaufen.“ Die Stiftung werde mit dem Unternehmer Gespräche über einen Aufhebungsvertrag führen, bei denen auch die Interessen des Betriebes berücksichtigt würden. „Zudem wird die städtische Wirtschaftsförderung das Unternehmen bei der Suche nach Ersatzflächen unterstützen“, versicherte Dix.

