HANNOVER

In Stadt und Umland von Hannover wird es künftig möglich sein, den Hausmüll unterirdisch zu entsorgen – mittels so genannter Unterflursammelstellen. Das sind Abfallbehälter in verschiedenen Größen, die platzsparend im Boden versenkt werden. Darin sollen Rest- und Bioabfälle, Leichtverpackungen (gelber Sack) und Altpapier (blauer Sack) entsorgt werden – entweder wöchentlich oder im 14-Tage-Rhythmus.

Aus dem Boden ragen nur Einwurfschächte

Einen Grundsatzbeschluss über die Einführung einer weiteren Form der Müllentsorgung hat am Donnerstag der Abfallwirtschaftsausschuss verabschiedet und gleichzeitig eine Gebühr verabschiedet, die sich nach Größe der Behälter und Häufigkeit der Leerung bemisst. Wo diese unterirdischen Sammelstellen eingerichtet werden, will Abfallentsorger Aha mit Grundstückseigentümern noch besprechen. Sinnvoll sind solche Behälter vor allem in Wohngegenden, in denen viel Hausmüll anfällt. Eine wachsende Nachfrage hat Aha nach eigenen Angaben bei Wohnungsunternehmen und Planungsbüros festgestellt. Zudem werde in einigen Bebauungsplänen bereits die unterirdische Müllentsorgung vorgeschrieben.

In den Niederlanden, in der Schweiz, in Italien, aber auch in anderen deutschen Städten gibt es die Sammelbehälter schon lange. Aus dem Boden ragen lediglich die Einwurfschächte ragen heraus. Das sind entweder zylinderförmige Edelstahlrohre oder rund einen Meter hohe Blechkästen, an denen sich oben eine Klappe befindet. Hier hinein wirft man den Müll. Der wird dabei keineswegs vermischt, denn für jede Müllart gibt es einen eigenen Einwurfschacht über einem darunter platzierten Sammelbehälter, der entsprechend farblich gekennzeichnet ist.

Müll in der Erde stinkt nicht im Sommer

Noch ein Vorteil der unterirdischen Müllschlucker: Im Sommer ist der unterirdische Abfall nicht der prallen Sonne ausgesetzt. Entsprechend gering ist die Geruchsbelästigung. Zudem sind die Systeme sicher. Kinder können nicht, wie bei den hierzulande üblichen Vierrad-Tonnen mit Schiebedeckeln, hineinklettern und darin gefangen sein, weil sie nicht mehr herauskommen. Auch Obdachlose laufen nicht Gefahr, bei der Suche nach einer regensicheren Bleibe in einem dieser Container einzuschlummern und – mit womöglich verhängnisvollen Konsequenzen – abgefahren zu werden

Von Andreas Voigt