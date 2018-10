Hannover

Der 61-jährige Fahrer der Honda CX 500 war gegen 18.15 Uhr mit dem Mercedes C-Klasse eines 34-Jährigen zusammengestoßen.

Der Motorradfahrer war auf der Fritz-Behrens-Allee vom Emmichplatz aus kommend in Richtung Waldchaussee unterwegs. An der Einmündung Kaiserallee wollte der Mercedesfahrer nach links in die Fritz-Behrens-Allee abbiegen. Er hielt kurz an, übersah dann aber offenbar doch das herannahende Motorrad und fuhr los.

Die Honda fuhr und stürzte auf die Fahrbahn. Dessen Fahrer wurde leicht, seine Sozia schwer verletzt. beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Durch Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu kurzfristigen Sperrungen im Bereich der Unfallstelle. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von 13 000 Euro.

Von Andreas Krasselt