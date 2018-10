Hannover

Ein Spielobjekt, wie die Natur es geschaffen hat: Doch leider müssen alle kleinen Kletterfans jetzt Abschied nehmen von dem beliebten Kletterbaum im Georgengarten.

Jahrelang hatte der längst abgestorbene Stamm eines Zucker-Ahorns malerisch und einladend an dem kleinen Spielplatz nahe der Nienburger Straße in Höhe der Alleestraße gelegen. Einladend eben vor allem für die Kinder, die an dem knorrigen Stamm mit seinen Verzweigungen ihre Kletterkünste erproben konnten.

Inzwischen haben ihm Baumpilze jedoch so zugesetzt, dass der morsche Stamm eine Gefahr darstellt und nicht mehr erklettert werden kann. Gärtner der Herrenhäuser Gärten werden ihn beseitigen und sein Holz verwerten, teilte die Stadt gestern mit. Wann dies genau geschehen wird, konnte die Verwaltung noch nicht sagen.

Von Andreas Krasselt