Meine Stadt Kriminalität Hannover - Modehändler macht Betrug öffentlich Der von einem hannoverschen Herrenausstatter jetzt angezeigte mutmaßliche Betrüger könnte einer sein, von dem schon viel zu lesen war – und der auch schon ein paar Jahre dafür abgesessen hat. Dabei machte der eine so seriösen Eindruck, heißt es.

HINTERGANGEN: Rolf Eisenmenger macht einen Betrug an ihm und Bekannten öffentlich – will so andere warnen. Quelle: Droese