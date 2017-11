Hannover: Mittwoch öffnen Weihnachtsmärkte

MARKTKIRCHE: Caroline Lohmann schraubt die letzten Deko-Elemente an ihren Glühweinstand.© Dröse

Tradition

Wenn der Chor der Nationen am Mittwoch um 16 Uhr auf der Bühne vor der Marktkirche singt, ist es offiziell: Hannovers Weihnachtsmarkt hat wieder Saison.

Hannover. Bis zum 22. Dezember warten dann täglich von 11 bis 21 Uhr rund 130 Stände auf alle Freunde von Glühwein, Schmalzkuchen, Kunsthandwerk und Adventsstimmung.

Immerhin noch gut halb so groß ist das Angebot auf der Lister Meile. Hier be­ginnt der Weihnachtsmarkt am Mittwoch schon um 11 Uhr. Die mehr als 70 Anbieter haben ihre Buden ebenfalls immer bis 21 Uhr geöffnet.

Vor dem Hauptbahnhof sind es rund 40 weihnachtliche Stände, an denen ab Mittwoch Adventsstimmung verbreitet wird. Hier ist am 22. Dezember auch noch nicht Schluss: Dieser Markt schließt erst am 29. Dezember um 21 Uhr.

Beliebter Treff für den Glühwein nach Feierabend ist die – nach Angaben der Veranstalter – größte be­gehbare Weihnachtspyramide der Welt am Kröpcke. Hier gibt es ab Mittwoch und bis zum 5. Januar neben kulinarischen Klassikern auch einen tollen Ausblick.