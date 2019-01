Hannover

Er ist einer der Gründungsväter des Opernballs in Hannover – und muss mit ansehen, wie sein „Erbe“ jetzt infrage gestellt wird. Doch für Dietmar Althof, der vor 30 Jahren mit Tanzschulgründer Winfried Bothe und Opernintendant Hans-Peter Lehmann den hannöverschen Opernball aus der Taufe hob, ist das völlig in Ordnung: „Der Opernball ist keine heilige Kuh“, sagt der langjährige Mövenpick-Generaldirektor.

Große Aufregung

Damit ist Althof einer der wenigen Beteiligten, die ein drohendes Aus gelassen hinnehmen: „Ein Schock“, „eine Katastrophe für die Stadt“ lauteten die ersten Reaktionen (NP berichtete), als bekannt wurde, dass mit dem Abschied des derzeitigen Opernintendanten Michael Klügl zum Ende der Saison, auch der Ball verschwinden könnte. Nicht zuletzt hat der Opernball auch eine touristisch relevante Strahlkraft, sagt etwa auch Kirsten Jordan vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Niedersachsen: „Die Veranstaltung hat über die Stadtgrenzen hinaus Menschen angezogen. Es wäre schade, wenn es sie nicht mehr gibt.“

Intendantin zögert noch

Klügls Nachfolgerin Laura Berman zögert noch, dem Ball in seiner derzeitigen Aufmachung ihre Zustimmung für 2020 zu erteilen. Erst Ende April will sie sich äußern. Betroffene gehen davon aus, dass das Event mindestens pausieren wird. Aufgrund der Abhängigkeit von Sponsoren, die sich dann ganz zurückzögen, könnte eine Pause aber auch ausreichen, großen Schaden anzurichten.

„Ich habe Verständnis“

Mitten in der großen Aufregung bemüht sich Althof, die Pläne der neuen Intendantin besonnen zu bewerten: „Ich habe volles Verständnis dafür, dass sie alles auf den Prüfstand stellen will. Man sollte ihr die Gelegenheit geben, ihre Politik vorzustellen und nicht verfrüht den Stab über sie zu brechen“, so der Opernball-Mitgründer.

„Die Zeit lebt vom Wandel“

Er blicke zwar dankbar auf 30 Jahre zurück, aber auch optimistisch voraus: „Es war damals wunderbar mit Lehmann und Bothe, ich finde den Opernball auch heute noch toll“, sagt der 67-jährige gebürtige Österreicher. „Aber eine neue Intendantin hat das Recht und sogar die Pflicht neue Kapitel aufzuschlagen. Die Zeit lebt vom Wandel.“

Neue Akzente

Sorgen treiben ihn deshalb also nicht um: „Ich freue mich riesig auf die neue Intendantin, finde es großartig, dass Hannover im Schauspielhaus und in der Oper bald Frauen an der Spitze hat und bin sicher, dass Frau Berman gute und richtige Akzente setzen wird. Sie wird etwas neues großartiges Erfinden. Meine Unterstützung hat sie.“

Von Simon Polreich