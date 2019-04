HANNOVER

Riste O. (67) ist schwer krank. Er kann kaum noch gehen. Sein motorisierter Krankenfahrstuhl mit sechs Stundenkilometern maximal Geschwindigkeit sorgt für seine Mobilität. Doch Riste O. hat auch noch eine andere Erkrankung. Er bechert gerne mal einen. So auch am 7. November 2018. Da fuhr er mit seinem Gefährt gegen 21.30 Uhr auf der Hildesheimer Straße ( Laatzen). Weil er das in der falschen Fahrtrichtung tat, hielt ihn eine Polizeistreife an. Der Blutalkoholwert betrug 2,3 Promille.

Den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft akzeptierte der Mann nicht. Deshalb saß er am Mittwoch vor Amtsrichter Koray Freudenberg. „Ich habe nur eine halbe Flasche Wein getrunken. Aber jemand hat mir etwas in die Flasche getan“, brachte er als Entschuldigung hervor.

Nicht die erste alkoholisierte Fahrt

Der Richter blickte in das Vorstrafenregister des Angeklagten. Da stand, dass er bereits am 14. Juni 2015 mit 1,55 Promille Alkohol im Blut mit seinem E-Rolli unterwegs war. „Ich kann Ihnen nur raten, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. Billiger wird es nicht“, meinte der Richter.

Riste O. erwiderte: „Wir behinderten Menschen haben keine Rechte.“ Doch der Richter machte ihm klar, dass auch betrunkenen Radfahrern eine heftige Geldbuße drohe. Der Angeklagte meinte, dass er nur 416 Euro im Monat zu leben habe. Aus diesem Grund könne er die 300 Euro Geldstrafe (30 Tagessätze) nicht bezahlen.

Der Richter ließ nicht mit sich handeln. Er könne ja mit der Staatsanwaltschaft eine Ratenzahlung vereinbaren. So kam es dann auch. „Mir bleibt ja nichts anderes übrig“, sagte Riste O. Nun wird er zehn Euro im Monat beim Staat abstottern.

Von Thomas Nagel