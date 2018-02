Hannover: Metallteil fliegt durch Windschutzscheibe

Unfall

Gefährliche Überraschung: Ein 22 Zentimeter langes Stück einer Blattfeder krachte während der Fahrt durch die Windschutzscheibe eines Mercedes-Pkw. Es verletzte den 47-jährigen Fahrer schwer im Gesicht, ein dreijähriges Kind blieb unverletzt.

HANNOVER. Ein 47-jähriger Mercedesfahrer ist am Dienstag gegen 13.10 Uhr auf der B 6 in Stöcken von einem Metallteil schwer verletzt worden, das plötzlich während der Fahrt durch die Windschutzscheibe gekracht war. Ein dreijähriges Kind auf der Rückbank blieb unverletzt.

Der Mann kam aus Richtung Herrenhäuser Straße und fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stöcken. Bei dem Metallteil handele es sich um ein 22 Zentimeter großes Stück einer Blattfeder. Woher es kam, ist noch ungeklärt. Es könnte von einem Lkw stammen, so ein Polizeisprecher. Der 47-Jährige konnte auf dem Standstreifen anhalten und den Rettungsdienst rufen. Er kam mit schweren Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Wer Hinweise zu dem Hergang des Unfalls geben kann, wird gebeten, Kontakt zum Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511/109 18 88 aufzunehmen.

Von Andreas Krasselt