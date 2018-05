Hannover

Großes Medienaufkommen im Neuen Rathaus: Der frischgebackene Fußball-Rentner und gebürtige Pattenser Per Mertesacker hat sich am Pfingstmontag in das Goldene Buch der Stadt Hannover eingetragen. Was er dazu sagte, sehen Sie oben im Video.

Abschiedsspiel am 13. Oktober

Auch über die Gästeliste bei seinem Abschiedsspiel am 13. Oktober in der HDI-Arena sprach Mertesacker. Neben 96-Legenden wie Altin Lala und (wohl) Jiri Stajner kommt auch der ehemalige "Capitano" der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Michael Ballack nach Hannover. Weitere Gäste werden voraussichtlich die ehemaligen Werder-Spieler Clemens Fritz und Claudio Pizarro sein.