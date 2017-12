Hannover: Mehrere Bauwagen brennen auf Firmengelände

Feuerwehr

Auf einem Firmengelände in Ledeburg haben am Freitagnachmittag mehrere Bauwagen gebrannt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff.

Am frühen Freitagnachmittag haben in Ledeburg mehrere alte Bauwagen gebrannt. Diese waren auf einem Firmengelände am Entenfangweg abgestellt. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer sei inzwischen gelöscht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte seien schnell vor Ort gewesen und hätten verhindert, dass sich das Feuer ausgebreitet.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

