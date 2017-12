© dpa

Ernährung

Hannover: Mehr frische Küche für Kinder

Mehr frische Küche in Kitas und Grundschulen: Das will die Politik in Hannover. Sie hat im Wirtschaftssausschuss einstimmig beschlossen, dass bei Neubauten von Kitas und Grundschulen Küchen eingerichtet werden sollen, die gemeinsam genutzt werden können.