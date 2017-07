AKTEN IN UNORDNUNG: Einbrecher hinterlassen nicht selten – hier in einer Grundschule in Misburg im Juli 2016 – eine Spur der Verwüstung.

© Foto: Elsner

Polizei

Hannover: Mehr Einbrüche in Schulen

Sie kommen am liebsten in den Ferien: Einbrecher in Hannover suchen die Schulen heim, schon jetzt gibt es mehr Fälle als im gesamten Vorjahr.