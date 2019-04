Hannover

Sie haben nicht nur besonders gut, sondern auch besonders schnell gearbeitet. Dafür sind am Mittwoch 14 Absolventen der Fakultät für Maschinenbau der Leibniz Universität mit dem Dr.-Jürgen-Ulderup-Preis ausgezeichnet worden.

Insgesamt sind 35 000 Euro ausgeschüttet worden: Je 1500 Euro erhielten die sechs Bachelor-, je 2000 Euro die sechs Master-Absolventen. Drei ehemalige Studenten wurden für ihre Promotionen mit Preisen ab 4000 Euro geehrt.

Die Auszeichnungen werden jedes Jahr von der „Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung“ vergeben. Jürgen Ulderup (1910 – 1991) war ein erfolgreicher Unternehmer, dessen Firma in Lemförde (Kreis Diepholz) zu den führenden Zulieferbetrieben der Automobilindustrie zählte. Aus- und Weiterbildung standen immer schon in seinem Fokus, auch, da seine Arbeiter zum größten Teil Flüchtlinge aus dem Osten waren und erst angelernt werden mussten. Ihr Vermögen steckten er und seine Frau in die 1983 gegründete Stiftung, die sich der Bildung und Qualifikation in Wissenschaft und Forschung widmet.

