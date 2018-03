Hannover: Marktkirche öffnet nachts für Obdachlose

Eiskalter Winter

Außerdem gibt es Essen, sanitäre Anlagen und die Möglichkeit sich heiße Getränke zu machen.

Hannover . Angesichts klirrender Winterkälte öffnet die Marktkirche in Hannover nachts ihre Türen für Menschen ohne Obdach. An diesem Wochenende können sie in einem Raum unter dem Kirchenschiff einen warmen Platz zum Schlafen finden, sagte Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes am Freitag dem Evangelischen Pressediens: „Es geht um Erste Hilfe. Wenn bei diesen Temperaturen Menschen draußen übernachten müssen, sind wir als Kirche, Christen und Menschen gefragt, etwas zu tun.“

In eisiger Kälte im Freien zu übernachten, sei lebensgefährlich, sagte Müller-Brandes. In dem Saal unter der Marktkirche hätten Obdachlose auch die Möglichkeit, sich einen heißen Tee zu kochen. Zudem gibt es für sie eine Dusche und Toiletten. Zwei Helfer sind stets als Nachwache vor Ort.

Zum Frühstück können die Obdachlosen laut Müller-Brandes in den „Mecki“-Laden der Diakonie unter dem Hauptbahnhof gehen. Mitarbeiter bieten dort Speisen an, die von Imbiss-Geschäften am Hauptbahnhof gespendet und von der Bahnhofsmission eingesammelt wurden. „Da kommen im Monat schon mal zwei Tonnen zusammen.“

In der Nacht zum Freitag nahm bereits ein Mann polnischer Herkunft das Angebot an. Er habe noch nicht einmal einen Schlafsack dabeigehabt, nur einen Rucksack. „Für ihn muss das die Rettung gewesen sein“, sagte einer der Helfer, der als Nachtwache dabei war.

Der Kirchenvorstand der Marktkirche hat nach Angaben des Diakoniepastors schon länger über die Aktion nachgedacht und sie in der vergangenen Woche beschlossen. Einlass am Freitag und am Sonnabend ist jeweils von 20 bis 22 Uhr.

Von lnb