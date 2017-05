Polizei

Am Freitagvormittag kam es zu einem Unfall auf der Marienstraße in Hannover, die seitdem stadteinwärts gesperrt ist.

Hannover. An der Kreuzung Marienstraße und Sallstraße ereignete sich am Vormittag ein schwerer Unfall bei dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren, wovon einer schwer, der andere leicht verletzt ist. Ebenso waren zwei Pkw in den Unfall verwickelt - was genau vorgefallen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Marienstraße stadteinwärts für den Verkehr gesperrt, es kommt daher zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Mehr in Kürze