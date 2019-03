Hannover

„Kain und Abel sind die ersten Kinder der Menschheitsgeschichte.“ Die Erstgeborenen seien ein Privileg, etwas ganz besonderes für die Eltern. „Mit einem zweiten Kind kommt Neid in das Familienspiel.“

So lautet ein Auszug aus dem Buch „Geschwister der Bibel. Geschichten über Zwist und Liebe“ von Margot Käßmann. Am Freitag gab die ehemalige Landesbischöfin auf Einladung des Freundeskreises der Hanns-Lilje-Stiftung vor rund 300 Zuhörern eine Benefizvorlesung zugunsten des Straßenmagazins „Asphalt“ in der Marktkirche.

Käßmann setzt sich in dem Buch mit 20 Geschwisterpaaren der Bibel auseinander. Sie erklärt, was wir von den Zwillingen Jakob und Esau sowie Lea und Rahel lernen können und was es für eine Bedeutung haben kann, wenn eines der Geschwister besonders herausragt, so wie bei Jesus und seinen Brüdern.

Käßmann selber hat zwei ältere Schwestern. Nicht immer lief alles harmonisch. „Es gibt Phasen im Leben mit mehr und mit weniger Distanz.“ Aber vor allem zu ihrer ältesten Schwester habe sie heute eine ganz besondere Nähe. „Die Beziehung zwischen Geschwistern ist die Längste im Leben“, sagt Käßmann. „Die Geschwister prägen das Leben der Kinder.“ Das spüre sie auch bei ihren Enkelkindern deutlich. Die Spenden der Lesung kommen dem „Asphalt“-Magazin, dass Käßmann seit Februar mit Kabarettist Matthias Brodowy und Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes herausgibt, zugute. Für jeden Euro gibt die Evangelische Bank einen weiteren Euro dazu. Ab sofort gibt es das Buch für 16 Euro im Handel.

Von Cecelia Spohn