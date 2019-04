Hannover

Wenn Natascha Nèmeth am 7. April zum Halbmarathon startet, geht es um mehr als eine gute Zeit. Es geht um Spenden für autistische Kinder. Die Heilerziehungspflegerin aus Hannover hat dazu aufgerufen, für jeden Kilometer, den sie läuft, wenigstens einen Euro zu spenden – falls sie die Strecke in maximal zwei Stunde schafft.

Das wiederum wäre für die 43-Jährige ein persönlicher Rekord. Dennoch ist sie zuversichtlich. Vor zwei Jahren lief sie erstmals beim Hannover-Marathon über diese Strecke. „Damals brauchte ich zwei Stunden und acht Minuten“, sagt sie. Im Jahr darauf fiel der Start verletzungsbedingt aus, doch in diesem Jahr ist sie gut im Training und sicher: „Ich schaffe das!“

Nèmeth arbeitet seit 19 Jahren mit autistischen Kindern. Als Mitarbeiterin des Autismus-Zentrums Hannover hatte sie zunächst eine Wohngruppe in der Nähe von Hildesheim betreut, seit etwa zehn Jahren ist der Kindergarten des Zentrums ihr Einsatzort. Eine Zwei-Gruppen-Einrichtung mit zwölf Kindern.

Spenden gesammelt habe sie immer schon, sagt sie. „Wir sind zwar gut ausgestattet, aber für besondere Dinge fehlt immer wieder Geld.“ Dinge, die eben für autistische Kinder auch etwas robuster sein müssen und daher auch etwas teurer sind. Aktuell hätten sie im Kindergarten gerade einen Wahrnehmungsraum eingerichtet, komplett durch Spenden finanziert. Ein Raum mit einem besonderen Teppich etwa, der visuelle Reize vermittele, einer Blubber-Wasser-Säule und anderen Sachen. „Autistische Kinder sprechen stark auf Visuelles an, um wieder zu sich zu kommen“, erklärt sie.

Zum Laufen aber kam sie erst vor sieben oder acht Jahren. „Damals hatte ich 40 Kilo mehr gewogen und gesagt, das reicht jetzt.“ Ihr damaliger Schwager, der noch heute die Facebook-Lauf-Gruppe „ Hannover Runners“ organisiert, habe sie motiviert. „Ich erinnere mich noch genau an meine erste Runde um den Maschsee, im Schnee und bei Eisglätte. Wir sind langsam gelaufen, aber ohne anzuhalten rumgekommen“, erzählt sie.

Ein Trainingsplan aus dem Internet

Seitdem ist sie mit dem Laufvirus infiziert, trainiert dreimal die Woche. Am Wochenende lange Läufe, zuletzt sogar 19 Kilometer, an anderen Tagen kürzere Strecken auch im Intervalltraining. „Ich brauche Bewegung, ich bin nicht der Yoga-Typ.“ Aus dem Internet habe sie sich einen Laufplan heruntergeladen, trainiere nicht nach Tempo, sondern nach der Herzfrequenz.

Das Autismus-Zentrum Hannover Das Autismus-Zentrum Hannover trägt seinen Namen erst seit 2014. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Einrichtung wurde es umgetauft, da den Betreibern die vorherige Bezeichnung als Therapiezentrum zu einschränkend war. Nach ihrem Selbstverständnis wird Autismus nicht als Behinderung verstanden, die mit Therapie verschwinden würde, sondern als dauerhaftes Persönlichkeitsmerkmal, deren Träger spezifische Förderangebote benötigen. Einziger Gesellschafter ist der Verein Autismus Hannover, der 1973 von Eltern gegründet worden war. 1977 fand der Verein im der evangelischen Landeskirche gehörenden Dietrich-Bonhoeffer-Haus an der Bemeroder Straße 8 ein dauerhaftes Domizil. Aktuell werden dort teilstationär 31 Kinder in der Schule im Bonhoeffer-Haus gefördert, zwölf Kinder besuchen den Heilpädagogischen Kindergarten Hummelhaus, rund 130 erhalten ambulante Förderung und zwölf Kinder und Jugendliche wohnen in der stationären Einrichtung in Giesen bei Hildesheim. Das Autismus-Zentrum beschäftigt insgesamt 93 Mitarbeitende.

Auch die Idee, den Sport mit der Spendenakquise zu verbinden, sei ihr beim Laufen gekommen. Über WhatsApp habe sie dann einen Aufruf im Bekanntenkreis gestartet. Der kam super an – und die Idee zog ihre Kreise. Das ausgerechnet heute, in der Woche vor dem Hannover-Marathon, der Welt-Autismus-Tag begangen wird, passte nahtlos ins Konzept. Nèmeth konnte so das UN-Motto „Eine neue Dynamik für Autismus“ auch für ihre Aktion nutzen. Denn genau darum geht es ihr: „Ich will auf Autismus aufmerksam machen“, betont sie. Ein Prozent der Bevölkerung sei davon betroffen. „Man erkennt Autisten nicht immer gleich. An manchen Stellen brauchen sie aber unsere Hilfe.“

Spendendosen an der Marathonstrecke

Mittlerweile hat die Hobbyläuferin eine Facebook-Seite „Natascha läuft“. Eltern haben zugesagt, mit Spendendosen mit ihrem Motto an der Marathonstrecke zu stehen. Auch in vielen Läden seien solche Dosen aufgestellt, und etliche Plakate vorwiegend an der Lister Meile würden für die Aktion werben.

Die Spielregeln sind einfach: Wer mitmachen will, überweist nach dem Rennen pro Kilometer mindestens einen Euro, also mindestens 21 Euro, gerne aber auch mehr, an das Autismus-Zentrum. Vorausgesetzt, Natascha Nèmeth schafft den Lauf in zwei Stunden oder weniger. Sie startet mit der Startnummer F 21443 um 10.53 Uhr im Block D und freut sich über jeden, der sie an der Strecke anfeuern wird.

Für die Verwendung der Spenden hat sie auch schon eine Idee, die sie aber noch nicht verraten will. „Es hat aber etwas mit Bewegung zu tun“, sagt sie. Und wer spenden will, kann dies natürlich auch unabhängig von ihrem Lauferfolg machen. Allein schon mit ihrer Idee hat sie ihr wesentliches Ziel erreicht: Das Thema Autismus wird gesehen.

Spendenkonto: Autismus Zentrum Hannover GmbH, Evangelische Bank eG, IBAN: DE58 5206 0410 0000 6188 88, Verwendungszweck: Natascha läuft! Spende Kindergarten zweckgebunden.

