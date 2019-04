Marathon knackt Rekord

Schon vorm Start gab es beim Hannover-Marathon den ersten Rekord: Bei Schließung der Onlineanmeldung in der Nacht zu Mittwoch hatten sich 25.767 Starter angemeldet. So viele Teilnehmer gab’s beim Marathon in der niedersächsischen Landeshauptstadt noch nie – „und das, obwohl wir die Inliner aus dem Programm genommen haben“, sagt Marathon-Organisatorin Stefanie Eichel stolz. „Bei der klassischen Marathondistanz kratzen wir an der 3000er-Marke, beim Halbmarathon steuern wir auf 10 000 Aktive zu.“ Erfahrungsgemäß gebe es noch rund 800 Nachmeldungen am Marathontag. Die sind bis 30 Minuten vorm Start des jeweiligen Wettbewerbs möglich, sofern es freie Plätze gibt. Der bisherige Teilnehmerrekord hielt nur ein Jahr, 2018 waren insgesamt 25 714 Sportler auf die Strecke gegangen.