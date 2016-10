© Jansen/dpa

Blaulicht

Hannover: Mann zersticht Reifen von Polizeiauto

Polizeibeamte haben gestern Abend gegen 19:00 Uhr einen 38 Jahre alten Mann in der City festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor an der Bahnhofstraße den Reifen an einem Funkstreifenwagen mit einem Cutter-Messer zerstochen zu haben.