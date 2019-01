Hannover

Da hatte er sich den Falschen ausgesucht: Ein 30 Jahre alter Mann wollte am Dienstag Diebesgut in Hannovers Innenstadt verkaufen - und bot die Ware ausgerechnet zwei Polizisten in Zivil an. Er ist am Mittwoch in einem beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Das war passiert: Gegen 13.30 Uhr hatte der Mann am Kröpcke unwissentlich zwei Zivilbeamte angesprochen und ihnen einen Markenrasierer zum Kauf angeboten. Daraufhin wiesen sich die Beamten aus. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde weiteres Diebesgut (Kleidung) festgestellt. Es wurde beschlagnahmt.

Bei der Überprüfung der von dem Täter angegebenen Personalien bemerkten die Beamten, dass der Mann zudem falsche Angaben zu seiner Identität gemacht hatte. Sie stellten fest, dass der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz ist und erst am Dienstagmorgen aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war.

Von Simon Polreich