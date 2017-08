Hannover: Mann von abgebrochenem Ast schwer verletzt

Unfall

Ein 31 Jahre alter Mann ist in Hannover von einem etwa 12 Meter langen Ast getroffen und schwer verletzt worden. Beschädigte Bäume und ein gesperrter Fußweg nahe dem Maschseefest.

Hannover . „Es gab keinen Sturm, keinen Wind, der Ast ist einfach so vom Baum gefallen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonnabendmorgen. Ein 31 Jahre alter Mann ist in Hannover von einem etwa 12 Meter langen Ast getroffen und schwer verletzt worden. Der Fußgänger wurde so schwer verletzt, dass er am späten Freitagabend ins Krankenhaus kam. „Der Ast war etwa 30 Zentimeter dick. Das ist schon ein ganz schönes Gewicht“, sagte der Sprecher weiter.

Der große Ast brach von einer Kastanie im Maschpark ab und traf den Mann, der gerade auf dem Fußweg an der Willy-Brandt-Allee in der Südstadt ging. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden um 23:46 Uhr von Beobachtern alarmiert. Die unmittelbar nach dem Alarm eintreffenden Einsatzkräfte trafen auf Ersthelfer, die sich um einen Mann kümmerten. Er konnte schnell vom Notarzt versorgt werden. Weitere Personen, wie von einigen Passanten zunächst vermutet, kamen nicht zu Schaden. Der 31-jährige Mann hatte schwere Verletzungen erlitten und musste nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Ast einer Kastanie war abgebrochen und auf den darunter verlaufenden Fußweg gestürzt. Hierbei hatte dieser Äste anderer Bäume beschädigt, die nun lose herunterhingen und drohten abzustürzen. Feuerwehrleute beseitigten, aus dem Rettungskorb einer Drehleiter, die losen Äste mit Hilfe einer Motorkettensäge.

Während des Einsatzes mussten Fuß- und Radweg sowie zeitweise auch die Fahrbahn abgesperrt werden. Es kam zu Behinderungen für Fußgänger und auch den Busverkehr. Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst waren mit 8 Fahrzeugen und insgesamt 20 Rettungskräften vor Ort.

Von Daniel Möglich/Karina Hörmann