Zwei Pkw zusammengestoßen

Am Sonnabendnachmittag kam es auf der B65 bei Bantorf (Barsinghausen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kam ein Mann ums Leben. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Bantorf. Der Unfall ereignete sich im Ortsausgang von Bantorf in Richtung Bad Nenndorf in einer leichten Kurve. Ein Jeep war mit einer A-Klasse frontal zusammengestoßen. Während der Fahrer des Jeep und sein Kind, was ebenfalls im Wagen saß, nur leichte Verletzungen erlitten, verstarb der Mann in der A-Klasse noch am Unfallort. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt. Ein Ersthelfer, der zufällig Arzt war, konnte dem Mann nicht mehr helfen.

Die B65 ist rund um die Unfallstelle aktuell noch voll gesperrt. Die Polizei hat eine Umleitung eingerichtet. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

tg