Hannover

Der Angeklagte konnte gar nicht abwarten, nichts zu sagen. Dirk G. (44) fiel Richter Stefan Lücke ins Wort: "Ich werde nichts sagen." Der Mann steht zum zweiten Mal wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht. In Hildesheim wurde er wegen Vergewaltigung eines kleinen Mädchens zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Strafe saß er bis 2010 bis zum letzten Tag ab.

Nun also wieder. Angeklagt sind sechs Fälle des sexuellen Missbrauchs. Er soll sich an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen haben. Die Taten sollen begonnen haben, als das Kind sieben Jahre alt war.

Doch die Anklage ist ein wenig nebulös. Die Tatzeit ist auch für solche Fälle sehr ungenau. So heißt es in einem Fall "zwischen November 2011 und November 2013". In einem anderen Fall soll der Tatort "Hameln oder Springe" gewesen sein.

In jedem Fall sind die Indizien so erdrückend, dass der Mann seit Weihnachten 2017 in Untersuchungshaft sitzt. Und er stand während der Taten unter "Führungsaufsicht". Das bedeutet, dass er auch nach der verbüßten Haft Auflagen wie unter einer Bewährung befolgen mussten. Die Führungsaufsicht wurde für fünf Jahre verhängt - die Höchstdauer. So durfte er sich nicht allein mit Mädchen unter 14 Jahren in geschlossenen Räumen aufhalten. Dass er gegen diese Auflage verstoßen hat, ist an sich schon eine Straftat.

Am nächsten Prozesstag wird das mutmaßliche Opfer aussagen. Der Anwalt des Mädchens, Sascha Gramm, kündigte bereits an, dass er die Ausschließung der Öffentlichkeit beantragen wird.

Zuvor will der Angeklagte eine Aussage machen. Mit einem Geständnis ist dabei nicht zu rechnen, ansonsten könnte sich die Erste Große Jugendkammer des Landgerichts Hannover die Aussage des Mädchens sparen.