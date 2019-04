Hannover

Am Samstagvormittag ist es in der Calenberger Neustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei wurde ein 20-Jähriger am Kopf verletzt.

Ein 44-Jähriger ist laut Polizei am Peter-Fechter-Ufer mit einer Gruppe jüngerer Männer aneinander geraten, die Ursache dafür ist bislang unklar. Der Mann soll sich zunächst entfernt haben, dann jedoch mit einem Hammer zurückgekehrt sein. Mit diesem schlug er einen 20-Jährigen gegen den Kopf. Ein 18-Jähriger attackierte hingegen den 44-Jährigen mit einer Metallstange. Beide Männer wurden verletzt.

Der 20-Jährige musste mit einer blutenden Wunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht werden. Der 44-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Gegen beide Männer wurden Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Hergang und Grund der Auseinandersetzung geben können, sich zu melden: 0511 – 109 3920.

Von eva