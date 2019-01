Hannover

Der Zwölfjährige war mit drei Freunden (elf, elf und zwölf Jahre alt) an der Haltestelle Stresemannallee eingestiegen und in Richtung Wallensteinstraße gefahren. Die Jungen unterhielten sich im weiteren Verlauf offenbar lautstark, sodass sich der Unbekannte gestört fühlte. Das war gegen 14.40 Uhr. Der Mann wurde laut Polizei den Jungen gegenüber sofort aggressiv und forderte den Zwölfjährigen auf, an der Haltestelle Hauptbahnhof auszusteigen, um sich dort „zu prügeln“. Das minderjährige Opfer ging darauf jedoch nicht ein.

An der Haltestelle Hauptbahnhof stieg der Unbekannte aus dem Bus aus, lehnte sich jedoch wieder in die Fahrgastzelle und verpasste dem Jungen eine erhebliche Backpfeife. Der Zwölfjährige prallte gegen eine Glasscheibe, fiel anschließend bewusstlos auf den Nachbarsitz und kam glücklicherweise nach kurzer Zeit wieder zu sich. Sein Angreifer, der in Begleitung einer jungen Frau mit Kinderwagen war, flüchtete währenddessen vom Tatort. Der Junge musste seine leichten Verletzungen ambulant in einer Klinik behandeln lassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. „Der Täter ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von südländischer Erscheinung“, beschreibt Polizeisprecher Philipp Hasse. „Er hatte dunkle, mittellange Harre und einen Bartansatz.“ Bei der Tat trug der Schläger eine schwarze Jacke, eine hellblaue Jeans und Lederstiefel. Zudem hatte er ein Piercing im linken Nasenflügel sowie eine Tätowierung auf dem rechten Handrücken.

Zeugen werden gebeten, Kontakt zur Polizeiinspektion Mitte unter der Rufnummer 0511 / 109 28 20 aufzunehmen.

Von Simon Polreich