Hannover

An der Breslauer Straße in Mittelfeld ist ein 48-Jähriger am späten Freitagabend überfallen worden, als er auf dem Heimweg war. Gegen 23.15 Uhr griff ihn ein Unbekannter unvermittelt an, schlug ihm ins Gesicht und fügte ihm eine Platzwunde zu. Er raubte dem Mann die Geldbörse und eine Goldkette, die das Opfer um den Hals trug.

Die Polizei hatte schnell einen Verdacht, wer der Täter sein könnte. Mit einem Wohnungsdurchsuchungsbeschluss vom Staatsanwalt durchsuchten sie einige Zeit später die Räume eines 31-Jährigen in unmittelbarer Tatnähe. Dort fanden die Ermittler die Beute. Sie nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Da dieser alkoholisiert war, ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen.

Von RND/sbü