Hannover/Laatzen

Traurige Nachricht: Der 56-jährige Roman S. ist tot. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde er am Sonnabend tot aus der Leine geborgen. Der Hannoveraner war seit dem 9. März vermisst worden. Die Ermittler hatten öffentlich mit einem Foto nach dem suizidgefährdeten Mann gefahndet.

Feuerwehr zieht Leiche aus dem Wasser

Am Sonnabend hatten Kanufahrer gegen 13.15 Uhr eine Leiche in der Leine in Höhe des Ortsteils Grasdorf entdeckt. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Laatzen hing der Körper etwa zwei Meter vom Ufer entfernt an einem Ast fest. Die Retter setzten ein Boot ein, um den Toten zu bergen.

Die Leiche wurde eindeutig als der vermisste Roman S. identifiziert. Hinweise, dass der 56-Jährige einem Verbrechen zu Opfer gefallen sein könnte, gibt es nicht: Die Kriminalpolizei geht von einem Suizid aus.

Von Britta Mahrholz