Hannover

Tragischer Zwischenfall in der Oststadt: Am Sonntagmorgen ist ein Mann (36) aus einem Fenster in einem Mehrfamilienhaus an der Rambergstraße gefallen. Der 36-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Die genauen Umstände sind unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es aber keine Hinweise, dass der Schwerverletzte einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Es passierte gegen 5.30 Uhr: Nach bisherigen Erkenntnissen war der 36-Jährige aus einem Treppenhausfenster gestürzt, das sich zwischen dem zweiten und dem dritten Stockwerk befindet. Der Schwerverletzte lag auf dem Gehweg der Rambergstraße, als ein Anwohner ihn fand. Der Nachbar alarmierte die Rettungskräfte. Der 36-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein Zustand ist kritisch.

Wie es zu dem Drama kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Von bm