HANNOVER

Ein 31 Jahre alter Mann hat am Sonntagmittag einem elfjährigen Mädchen in einer Bäckerei in Vahrenwald ins Gesicht geschlagen und ist danach geflüchtet. Ermittlungen haben die Polizei aber auf die Spur des Mannes gebracht. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten, so die Polizei. Das Mädchen hat einen Migrationshintergrund, eine politisch motivierte Tat schließt die Polizei aber aus.

Mann spuckt zuerst und schlägt Mädchen dann ins Gesicht

Die Elfjährige war gegen 13.45 Uhr auf dem Heimweg aus der Innenstadt in der Straßenbahnlinie 2 in Richtung Alte Heide unterwegs, als sie vom 31-Jährigen unvermittelt angespuckt wurde. Später trat er ihr noch auf den Fuß, teilte die Polizei weiter mit. An der Haltestelle „Vahrenwalder Platz“ stieg das Mädchen dann aus, auch der Mann verließ die Bahn und folgte der Elfjährigen in eine Bäckerei. Dort sei er dann geradewegs auf das Mädchen zugegangen und habe ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Wieso der Mann das Mädchen geschlagen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Videoaufzeichnungen aus der Stadtbahn hat die Polizei sichergestellt.

Von Andreas Voigt