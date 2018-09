Hannover

Seit Donnerstag wird die 13-jährige Schülerin Michelle F. aus Stöcken vermisst. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Mädchen.

Die Mutter hatte ihre Tochter zuletzt am Donnerstag gesehen. Als sie am Abend nach Hause kam, war Michelle aus der gemeinsamen Wohnung in Stöcken verschwunden. Die Suche der Polizei nach der 13-Jährigen verlief bislang erfolglos. Zu den Gewohnheiten der Schülerin gehört es, sich gerne im Bereich der Oper in der Innenstadt aufzuhalten.

Die Beschreibung von Michelle: Sie ist knapp 1,60 Meter groß, schlank und hat rot-blonde Haare. Über ihre Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sie eine graue Kapuzenjacke und rosafarbene Adidas-Turnschuhe trägt.

Michelle F. wird vermisst Quelle: Polizei

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nimmt das Polizeikommissariat Stöcken unter Telefon 05 11/1 09 38 15 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Von Britta Mahrholz