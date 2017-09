Hannover: MHH-Neubau für eine Milliarde kommt - aber wohin?

Projekt

Bis zum Jahresende soll klar sein, wo der rund eine Milliarde Euro teure Neubau der MHH entstehen wird, sagte am Freitagmittag Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne).

Hannover. Noch werden verglichen ein Bau auf der Parkfläche an der Karl-Wiechert-Allee und ein Bau auf einer Kleingartenfläche am Stadtfelddamm. Heinen-Kljajić und MHH-Präsident Christopher Baum stellten ein Gutachten zum Neubau vor. Die Ministerin: "Beide Varianten müssen gerechnet werden."

Der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Siemer kritisierte das Vorgehen von Heinen-Kljajić. „Die Ministerin will offenbar im Alleingang noch vor der Landtagswahl Fakten schaffen und bestimmen, wie die Zukunft der MHH aussehen soll“, sagte Siemer. Ungeklärt seien entscheidende Fragen, um weitere teure Fehlplanungen bei Bauvorhaben in der Universitätsmedizin zu verhindern. So müsse vorab festgelegt werden, wer die Verantwortung trägt und wer die Koordination übernimmt.

Die großen Pannen bei den Bauvorhaben in der Vergangenheit hatte die Wissenschaftsministerin mit dem Kompetenzwirrwarr zwischen der MHH, dem Finanz- und Wissenschaftsministerium sowie dem staatlichen Baumanagement erklärt. Unter anderem verschlang ein neues Laborgebäude bislang 32,7 Millionen Euro, steht aber seit zwei Jahren leer, weil die dort eingebaute Stromversorgung sowie die Klimaanlage nicht für die moderne Labortechnik ausreichend sind.

Die MHH ist mit 10 000 Beschäftigten der größte Landesbetrieb. Im vergangenen Jahr wurden in der Uniklinik knapp 64 000 Patienten behandelt.

