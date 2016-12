Streit am Gleis

Die Bundespolizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung im Hauptbahnhof Hannover Hannover.

Hannover. Bereits am Sonnabend, den 17.12.2016 gegen Mitternacht kam es zu einem Handgemenge zwischen vier Personen an Gleis 2. Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein alkoholisierter 40-Jähriger gerieten aneinander und stürzten gemeinschaftlich in das Gleisbett.

Ein einfahrender Güterzug kam aufgrund der vom Lokführer eingeleiteten Schnellbremsung glücklicherweise wenige Meter vor den Personen zum Stehen. Hierdurch entstanden erhebliche Verspätungen. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Reisenden, insbesondere aus dem Raum Hameln oder Nienburg, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können.