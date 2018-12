Hannover

Eine bekannte Limonadenmarke hat es mit ihrem Weihnachts-Truck vorgemacht. Doch was Coca-Cola kann, können Bulli-Fans schon lange. Ein gutes Dutzend festlich mit blinkenden Lichterketten geschmückter VW-Transporter und Käfer fuhr am Freitagabend durch Hannovers City.

Start war kurz vor 18.30 Uhr am Rathaus. Auch Volkswagen Nutzfahrzeuge beteiligte sich mit zwei Oldtimern, einem T1, Baujahr 65, und einem T2, Baujahr 72, an der Ausfahrt. An dem älteren Modell glitzerten 2600 LED-Leuchten in dezent-weißem Licht, der 70er-Jahre-Bulli war ganz hippiesk mit 3400 bunten Lichtern übersät – befestigt mit Tesafilm.

Die Idee zu der „1. Twinkle Light Cruise“ hatte der Kfz-Sachverständige Alexander P. Frank. Er führte die Parade mit einem 1976 in Brasilien gebauten Bulli an, den er zu einem Wohnmobil umgebaut hat. „Meine Eltern waren früher in ganz Europa mit so einem Bulli unterwegs gewesen“, erzählt er. Nach dem Blättern in alten Fotos wuchs der Gedanke, das doch nachzumachen.

Der Start der Bulliparade in einem kurzen Video:

Schon vergangenes Jahr rollte Frank mit seinem Leucht-Bulli allein durch die City, gedacht als Werbeaktion. „Das fanden viele so gut, dass sie so etwas mal mitmachen wollten.“ Fortsetzung also nicht ausgeschlossen. Unter den Zuschauern gab es auch wieder Interessenten, die gerne mitfahren würden. Auch in diesem Jahr waren nicht nur VWs dabei, den Abschluss machte nämlich ein Scania-Truck – ein Lichter-Abschleppwagen. Kann bei Oldtimern ja nie verkehrt sein.

Von Andreas Krasselt