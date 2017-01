Fahndung beendet

Der seit gestern Mittag verschwundene Hannoveraner Leon G. (9) ist wieder aufgetaucht - im schleswig-holsteinischen Reinbek.

Hannover. Glückliches Ende einer Fahndung: Der neunjährige Leon G., der Deinstagmittag von einem Rektor einer Schule im hannoverschen Stadtteil Bult gegen 13:25 Uhr als vermisst gemeldet worden war, ist wieder aufgetaucht. Am späten Dienstagabend meldete eine Polizeiwache im schleswig-holsteinischen Ratzeburg, dass der Junge bei ihr im Warmen saß. Der Neunjährige war zuvor zuletzt in Hannover im Bereich Janusz-Korczak-Allee gesehen w0rden. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen hatten zunächst nicht zum Auffinden des Jungen geführt.

Der Einsatz eines Personensuchhundes hatte ergeben, dass der Junge mutmaßlich in eine S-Bahn gestiegen und losgefahren war. Wie er letztlich in Reinbek angekommen war, war am Dienstagabend noch nicht abschließemd geklärt. Leon wurde später in die Obhut eines Jugendheims gebracht.