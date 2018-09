Hannover

Mit „Raise Vibration“ erschien am 7. September das nunmehr elfte Studio-Album des US-Amerikaners. Die Songs darauf seien regelrecht aus ihm herausgeströmt, so der aus Brooklyn stammende Sänger und Multi-Instrumentalist. Auch auf seinem neuen Album zelebriert er den für ihn typischen Vintage-Sound, wie schon die Vorab-Single „Low“ zeigt. Mit Songs wie „It Ain’t Over ‘Til It’s Over“, „Are You Gonna Go My Way“, „Fly Away“, „Again“ und „I’ll Be Waiting“ landete Lenny Kravitz in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Hits. Insgesamt verkaufte er bislang mehr als 23 Millionen Tonträger.

Tickets für das NDR 2 Plaza Festival 2019 gibt es ab 36,50 Euro bei Hannover Concerts (0511/12 12 33 33, hannover-concerts.de), im NP-Ticketshop, bei www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von NP