Hannover

Schockierender Fund: Ein Jagdpächter fand am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr den leblosen Körper einer Frau an einem Jägerhochsitz nahe des Feldwegs Kircher Kämpen, der von der K 114 in Richtung Campingplatz Parksee Lohne führt. Er alarmierte die Polizei und Rettungsdienst. Der Notarzt konnte nur den Tod der Frau feststellen.

Die Identität der Verstorbenen ist bislang ungeklärt. Ob sie aus dem Obdachlosenmilieu kommt, konnte die Polizei nicht bestätigen. Unklar ist auch, wie lang die Leiche an dem abgelegenen Ort schon lag. Auch die Todesursache ist nich geklärt, laut Polizei spreche nichts für ein Gewaltverbrechen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Von Simon Polreich