Auszeichnung

Die Schauspielerin Maria Furtwängler (50) ist am Montagabend in Hannover für ihr humanitäres Engagement mit dem Leibniz-Ring 2016 geehrt worden.

Hannover. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hob in ihrer Laudation besonders den Einsatz der Schauspielerin und ausgebildeten Ärztin für missbrauchte Mädchen auf den Philippinen hervor. Die Auszeichnung des Presse Clubs Hannover ist mit 15.000 Euro und einem speziell für die Preisträger angefertigten Ring dotiert. Furtwängler habe "jenseits von Glamour, Glanz und Goldener Kamera" vor fünf Jahren auf der philippinischen Insel Mindanao einen Zufluchtsort für Mädchen gegründet, die zur Prostitution gezwungen worden seien, sagte von der Leyen laut Redemanuskript.

Diese Mädchen seien ins kriminelle Netzwerk von Menschenhändlern geraten und in Rotlichtvierteln aufgegriffen worden. Sie seien auch für Kinderpornografie missbraucht worden. Im "Malisa Home" fänden sie Schutz, Zuneigung und die Chance auf einen Schulabschluss und eine Ausbildung.

Von der Leyen nannte Furtwängler ein "starkes Vorbild" und eine "Mutmacherin". Mit Herz und Courage setze sie eine "lange Tradition von starken, engagierten Frauen in ihrer Familie" fort. Die Schauspielerin, die im "Tatort" die in Hannover ermittelnde Kommissarin Charlotte Lindholm darstellt, ist Kuratoriums-Präsidentin der Hilfsorganisation "German Doctors".

Für Aufsehen hatte wenige Tage vor der Preisverleihung ein Einbruch in den Räumen des Presse Clubs gesorgt. Dabei stahlen Diebe den für Furtwängler gefertigten Ring und weitere Ringe, die Goldschmiede bei einem Wettbewerb eingereicht hatten. Die Unikate sind nach Angaben des Presse Clubs bislang noch nicht wieder aufgetaucht.

Die Hamburger Goldschmiedin Sabine Lang stellte deshalb für die Preisvergabe von ihrem Sieger-Ring ein zweites Exemplar her. Mit der Auszeichnung erinnert der Presse Club seit 1997 an den Philosophen und Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), der 40 Jahre lang als Bibliothekar, Mathematiker, Historiker und Diplomat in Hannover wirkte. Preisträger waren bisher unter anderem der Sänger Peter Maffay (2015) und die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (2014). epd