IN DER DISKUSSION: Die Grundschule „Am Sandberge“ in Bemerode – die CDU nannte diese Einrichtung als Beispiel einer angeblich schlechten Unterrichtsversorgung. Hier soll teilweise sogar auf die Notenvergabe verzichtet worden sein, weil die Stunden so oft ausgefallen waren. Foto: Behrens

| Andreas Krasselt

Schule

Hannover: Lehrer fehlen - keine Note im Zeugnis?

Wie gut ist die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen? Die Grundschule „Am Sandberge“ war gestern sogar Thema im Landtag. An der Schule sollen so viele Lehrer fehlen, dass in einer Klasse keine Noten vergeben werden konnten. Im Schulausschuss der Stadt stellten SPD, Grüne und FDP neue Investitionspläne vor - und neue Oberstufenangebote für vier bereits bestehende IGSen in Hannover.