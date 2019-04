Hannover

Die Feuerwehr Hannover wurde in der Nacht zu Sonntag zu Laubenbränden in der List und Seelhorst gerufen – insgesamt mussten sie sechs vom Brand betroffene Gartenlauben löschen, fünf von ihnen brannten vollständig aus.

In der Kleingartenkolonie Weidengrund ( Seelhorst) riefen Nachbarn einer brennenden Parzelle gegen 23.45 Uhr am Sonnabend die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehrleute fünf Minuten später am Einsatzort eintrafen, stand die Laube komplett in Flammen. Die Feuerwehr Hannover konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Lauben verhindern. Jedoch wurde das Gebäude vollständig zerstört und stürzte teilweise ein. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei Hannover hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5000 Euro.

Zweiter Brand in der Kolonie Wiesengrund

Gegen 3.15 Uhr in der Nacht zu Sonntag bemerkten aufmerksame Passanten von einer Brücke am Mittellandkanal den Brand einer Gartenlaube in der Tannenbergallee, sie alarmierten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Kolonie Wiesengrund ( List) standen vier Lauben bereits voll in Brand. Um die Parzellen in der Kolonie mit Wasser und Schaumlöschmittel zu versorgen, mussten insgesamt mehr als 800 Meter Schlauchleitungen verlegt werden.

Das Feuer konnte nach 60 Minuten unter Kontrolle gebracht werden, die vier Lauben brannten jedoch vollständig aus – eine weitere wurde leicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, denn bereits Anfang April kam es in dieser Kolonie schon zu einem Einsatz der

Feuerwehr wegen eines Brandes mehrerer Lauben. Damals wurde ein 42-Jähriger von der Polizei verhaftet, jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Schaden beträgt etwa 40.000 Euro.

Von NP