Feuerwehr

Hannover: Lastwagen brennt am Landwehrkreisel aus

Am Montagmorgen bemerkte ein Lastwagenfahrer in Hannover plötzlich Qualm in seiner Fahrerkabine und stoppte sein Fahrzeug rechtzeitig in einer Baustelle. Der Lkw ging in Flammen auf und brannte nahe dem Landwehrkreisel komplett aus. Der Zwischenfall und der Löscheinsatz der Feuerwehr löste ein Verkehrschaos aus.