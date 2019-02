Hannover

Dieser Alarm löste am Dienstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr aus: Gegen 9.30 Uhr war auf einem Firmengelände am Misburger Lohweg ein LKW umgestürzt. Eine Person soll dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt worden sein.

Die Rettungskräfte rückten mit Löschzug, Spezialkräften für die schwere Technische Hilfeleistung, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an. Beim Eintreffen der Kräfte bestätigte sich zwar, dass ein 40-Tonner umgekippt auf der Seite lag. Der Fahrer des LKW war aber nicht eingeklemmt, sondern hatte sich aus seiner Zwangslage bereits selbst befreien können und saß beim Eintreffen der Feuerwehr auf dem Fahrerhaus. Dem 56-Jährige wurde heruntergeholfen. Er hatte sich bei dem Unfall nur leicht verletzt, wurde vorsichtshalber aber mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

Die Bergung des LKW wird durch die Spedition beauftragt. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Zur Schadenshöhe sowie zum Unfallhergang konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.

Von Simon Polreich