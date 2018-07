NEUSTADT

Die Lage ist dramatisch, findet Landwirt Volker Hahn: „Das ist die schlechteste Ernte seit ich einen landwirtschaftlichen Betrieb leite.“ Also seit 1994 . Die Gerste sei eingebracht, die Ausbeute „30 bis 50 Prozent weniger als sonst.“

Hahn pflanzt in seinem Betrieb in Hagen bei Neustadt verschiedene Getreide an, auch Raps, Zuckerrüben und Kartoffeln. Alles leidet unter der anhaltenden Trockenheit. „Wir sind seit acht Wochen am Beregnen“, berichtet er. Mit zwei stationären und einer mobilen Maschine bedeutet das allein 5000 Euro pro Woche Energiekosten. Hinzu kommt noch das Wasser, 1000 Kubikmeter pro Maschine am Tag. „Doch wir können nicht alles beregnen“, sagt Hahn. „Wir versuchen uns auf die Kartoffeln zu konzentrieren. Doch denen ist das auch zu heiß.“

Auch Holger Hennies in Uetze sorgt sich um die Qualität der Kartoffeln. „Sie bekommen optische Mängel.“ Dadurch wären sie zwar eigentlich nicht schlechter, würden sich aber nicht mehr vermarkten lassen. Hinzu käme der Preisverfall im Einzelhandel. „Nach zwei, drei schlechten Jahren haben wir jetzt ein desaströses“, sagt er. „Das wird sich auf einige Betriebe extrem auswirken.“

Für Obstbauern ist die Trockenheit nicht das Problem, da drückt ein anderer Schuh. „Wir haben einen Dauergrünstreifen zwischen den Bäumen“, sagt Klaus Hahne von der Obstplantage Hahne in Gleidingen. Das gemähte und zur Seite geworfene Gras ergebe eine Dauerabdeckung, die vor Verdunstung schütze.

Doch auch hier führt das Wetter zu eine frühen Reife. Allerdings fehlen die Arbeitskräfte, Saisonarbeiter aus dem Osten. Die Großbetriebe beschäftigten früher vor allem Rumänen und Bulgaren. Die kommen aber nicht mehr, weil sie nun in Polen gute Beschäftigungsmöglichkeiten finden. Was vor allem in Süddeutschland zu großen Problemen führt – die sich aber auch auf kleinere Betriebe bei uns auswirken. Denn als Alternative werden Arbeiter aus der Ukraine angeworben, für die als Nicht-EU-Bürger Arbeitsgenehmigungen beschafft werden müssen. Für das zuständige Arbeitsamt in Köln ein kaum zu bewältigender Mehraufwand.

„Uns als Kleinbetrieb haben die dabei komplett vergessen“, sagt Carola Hahne. „Obwohl wir schon immer Ukrainer beschäftigt haben.“ Im Februar hatten sie die Anträge gestellt, doch erst vergangene Woche konnten die Saisonarbeiter anfangen, die Ernte drohte zu verderben. „Eine einzige Katastrophe.“

Von Andreas Krasselt