Hannover

Das Land will offenbar im kommenden Jahr aus der Sprachförderung für Flüchtlinge aussteigen. Das teilte die Sozialdezernentin der Region, Andrea Hanke, am Dienstag im Sozialausschuss mit. Der Region würden dadurch fünf Millionen Euro für entsprechende Angebote fehlen – 400 Sprachkurse müssten gestrichen werden, falls die Region die Mittel nicht selbst bereit stellen könnte.

Regionspräsident Hauke Jagau und OB Stefan Schostok hätten in einem Brief an Ministerpräsident Stefan Weil appelliert, die Landesförderung fortzusetzen. Allerdings gebe es wohl auch Gespräche zwischen Land und Bund.

Von Andreas Krasselt