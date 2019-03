Hannover

Spielt das Land Niedersachsen mit der Zukunft der Hebammen? Nach NP-Informationen haben Sozial- und Wissenschaftsministerium den Runden Tisch zur Hebammenversorgung im Land bereits Ende Januar für mehrere Monate abgesagt. Frühestens im Mai werde wieder getagt, heißt es auf Nachfrage. Die Aussetzung des Runden Tisches sei damit begründet worden, dass man auf einen Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen warten wolle, um die Ergebnisse in die weitere Diskussion aufzunehmen. Zum Hintergrund: Spätestens bis Mitte Januar 2020 muss die Hebammenausbildung akademisiert worden sein, so verlangt es eine EU-Richtlinie.

„Fahrlässig, wie das Land mit der Zukunft der Hebammen spielt“

Veronika Bujny, Vorsitzende des Hebammenverbands Niedersachsen, ist entsetzt: „Es ist fahrlässig, wie das Land mit der Zukunft der Hebammen spielt. Bisher hieß es aus den Ministerien immer, wir müssten vorplanen. Nun plötzlich will man nur abwarten, was aus Berlin kommt. Das Aussitzen hat fatale Folgen.“ Die Vorsitzende befürchtet, dass die für den Aufbau neuer Hebammenstudiengänge wichtigen Gelder nicht rechtzeitig in die Haushaltsberatungen einfließen könnten. „Aber ohne Gelder gibt es keine Studiengänge. So etwas kann nicht aus der Portokasse finanziert werden“, so Bujny. Der Verband hatte das Land mehrfach aufgefordert, an vier Hochschulen Hebammenstudiengänge einzurichten.

Im Sozialministerium weist man den Vorwurf, man nehme eine abwartende Rolle ein, vehement zurück. „Davon kann nicht die Rede sein“, so Sprecherin Christina Bögel. Und verweist auf die umfangreiche Datenerhebung des Landesgesundheitsamts zur Hebammenversorgung, die vor wenigen Tagen präsentiert wurde. Demnach arbeiten seit Jahren konstant mehr als 900 Hebammen in Kliniken. Rückläufig ist jedoch die Zahl der freiberuflichen Hebammen in der Vor- und Nachsorge: Waren es 2009 noch 1197 Hebammen, sank die Zahl auf 1065 im Jahr 2016. Lediglich 104 Hebammen (2009: 184) bieten noch außerklinische Geburten an. Zudem arbeiten mehr als 70 Prozent der Hebammen inzwischen in Teilzeit (1991: 28,9 Prozent). Dass die Lage so ernst ist, sei lange bekannt, so Bujny: „Es zeigt nur einmal mehr, wie dringend wir endlich Hebammen-Studiengänge brauchen.“

Nur noch 104 Hebammen bieten außerklinische Geburten an

Auch im Wissenschaftsministerium reagiert man gelassen auf den abgesagten Runden Tisch. Sprecherin Anna Anding: „Weitere Schritte zu planen, ohne zu wissen, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen aussehen werden, wäre unsinnig.“ Läuft denn die Zeit für den Ausbau der Studienhänge nicht allmählich davon? „Nein, es ist ja auch nicht so, dass es in Niedersachsen bislang keine Studiengänge gibt.“ Bislang gibt es exakt einen Studiengang in Osnabrück. Ein Aufbaustudium, für das pro Jahr rund 45 Studenten aus ganz Deutschland zugelassen werden.

Von Britta Lüers