Hannover

Fünf Tage vor Beginn der Computermesse ist außerhalb des Messegeländes nichts von der Euphorie zu spüren, die von der Messe AG zurzeit gerne beschrieben wird.

„Wir haben keine signifikanten Ausschläge festgestellt und haben noch Kapazitäten bei den Hotelbetten frei“, sagt Hannovers Touristik-und Marketingchef Hans Nolte von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG). Für eine Cebit sei dies ungewöhnlich.

Laut dem Landesamt für Statistik hat es sich in diesem Jahr negativ bemerkbar gemacht, dass die Computer-Messe nicht im März stattgefunden hat: Hannover hatte vor drei Monaten 40 Prozent weniger Auslandsgäste und neun Prozent weniger Gäste aus dem Inland im Vergleich zum März 2017, dem Monat, in dem die Cebit stattgefunden hat. Er gehe zwar davon aus, dass sich die Gästezahlen wegen der Cebit im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat verbessern, so Nolte. Große Erwartungen hat er aber nicht. Aktuell sei es für die HMTG eine „ganz normale Arbeitswoche“.

Im Gastgewerbe scheint der neue Messetermin auch noch nicht angekommen zu sein. Sowohl im Meiers Lebenslust als auch im Brauhaus Ernst August, beides Lokale mit traditionell starker Anziehungskraft auf Messegäste, sind Vorreservierungen eher spärlich.

„Im Vergleich zu 2017 haben wir weniger Reservierungen. Wir waren sehr irritiert als wir erfahren haben, dass die Messe mit günstigen Abendtickets versucht, Gäste auch abends aufs Gelände zu locken“, sagt Christine Nardien, Betreiberin von Meiers Lebenslust. „Die Cebit-Veranstaltungen gehen offenbar zu Lasten der Gastronomie in der Stadt.“

Die Messe AG hat am Dienstag einen Überblick über den Stand der Aufbauarbeiten gegeben und sich auch in Sachen Aussteller-Resonanz zufrieden gezeigt: „Stand jetzt werden es rund 2800 Aussteller aus über 70 Ländern, das ist ein Erfolg“, sagt Cebit-Sprecher Hartwig von Saß. Er kündigte spektakuläre Präsentationen an. So werde ein „Drohnenballett“ geboten oder eine stehende Surfwelle zu sehen sein. VW soll ein autonomes Fahrzeug vorstellen – laut Saß eine Weltpremiere.

Die Cebit findet vom 11.bis 15.Juni statt, geplant sind auch Musikshows mit Mando Diao oder auch Jan Delay.

Von Andreas Voigt