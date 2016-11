MÄCHTIG: Die Kuppel im Anzeiger-Hochhaus. Sie ist 17,5 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 20 Metern.© NANCY HEUSEL

| Christian Bohnenkamp

Kino

Hannover: Kuppel des Anzeiger-Hochhaus liegt frei

Diesen Blick gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Decke des Kinos im Anzeiger-Hochhaus an der Goseriede wurde entfernt. Die Sicht auf die mächtige, 17,5 Meter hohe Kuppel in dem denkmalgeschützten Bau ist so gut wie frei, von ein paar Stahlstreben abgesehen, an denen die Kinodecke hing und die noch abgebaut werden müssen. Jetzt geht es „darum zu schauen, ob die alte Dame noch tragfähig ist“, sagt Madsack-Architekt Jörg Kairies.