Hannover

Sie leisteten politischen Widerstand und wurden dafür bestraft – und nun auf den Tag genau 181 Jahre später, ist zumindest ihr Mahnmal wieder in Sträflingsmontur und in Ketten zu sehen: Die Göttinger Sieben vor dem Landtag trugen am Sonntag Fußfesseln, aber auch Plakate.

Vertreter des Bündnisses „#noNPOG –Nein zum niedersächsischen Polizeigesetz“ machten mit dem als „Kunstaktion“ deklarierten Protest darauf aufmerksam, dass das umstrittene geplante Polizeigesetz nicht vom Tisch ist, auch wenn die Gesetzesberatung dazu ins nächste Jahr verschoben wurde. Die Großdemo am 8. Dezember wird es also trotzdem geben. Indirekt rufen jetzt quasi die Göttinger Professoren von 1837 dazu auf, der Zusammenhang zum Polizeigesetz des Jahres 2018 ist für die heutigen Demonstranten klar: „Die Göttinger Sieben stehen vor dem Landtag, um unsere Politiker zu ermahnen, die Verfassung und die Bürgerrechte zu schützen“, erklärte Bündnis-Sprecherin Juana Zimmermann (27).

„Das Gesetz verletzt massiv Bürgerrechte.“ Allein die Idee, dass eine Person 74 Tage unschuldig in Untersuchungshaft sitzen könne, „ohne Anklage, ohne Pflichtverteidigung, aufgrund von Vermutungen“, stößt Zimmermann übel auf. Und auch die Überwachungsmöglichkeiten der Polizei, der Angriff auf die Privatsphäre seien unmöglich. „Das Gesetz muss weg“, sagt Zimmermann.

Von Petra Rückerl