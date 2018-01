| Vera König

Rathaus

Hannover: Kulturdezernent Härke in Ruhestand

Kulturdezernent Harald Härke geht in den vorzeitigen Ruhestand. Wie die NP erfahren hat, wird er das Rathaus schon am 31. März 2018 verlassen. Die Entscheidung ist offenbar am Freitagmorgen nach einem Gespräch mit Oberbürgermeister Stefan Schostok gefallen.